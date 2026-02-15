Danny Buijs ziet kansloze avond in Amsterdam: "Als je zo begint"

De hoop op een resultaat kon al snel de prullenbak in zaterdagavond. "Als je zo aan een wedstrijd begint en zo snel op 2-0 en 3-0 achter komt, dan weet je al dat het een verloren avond is", concludeert Buijs na afloop bij de NOS. "Ik heb al een paar keer eerder aangegeven dat we wat stapjes moeten zetten in het verdedigen."

Ajax is nog altijd niet in beste doen, maar daar kon Fortuna Sittard niet van profiteren. "Gelukkig doen we ook dingen met een idee en komt dat soms tot uitvoering. Maar als je ziet hoe wij goals weggeven…", zucht de oefenmeester. "De eerste komt uit een vrije trap waarbij we met zes man uit de organisatie lopen. Dan valt hij in de zestien en schieten ze hem binnen."