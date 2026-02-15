Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Danny Buijs ziet kansloze avond in Amsterdam: "Als je zo begint"

Max
bron: NOS
Danny Buijs in de Johan Cruijff ArenA
Danny Buijs in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Danny Buijs is kritisch op het optreden van zijn elftal tegen Ajax. De trainer van Fortuna Sittard zag een kansloze avond in Amsterdam. 

De hoop op een resultaat kon al snel de prullenbak in zaterdagavond. "Als je zo aan een wedstrijd begint en zo snel op 2-0 en 3-0 achter komt, dan weet je al dat het een verloren avond is", concludeert Buijs na afloop bij de NOS. "Ik heb al een paar keer eerder aangegeven dat we wat stapjes moeten zetten in het verdedigen."

Ajax is nog altijd niet in beste doen, maar daar kon Fortuna Sittard niet van profiteren. "Gelukkig doen we ook dingen met een idee en komt dat soms tot uitvoering. Maar als je ziet hoe wij goals weggeven…", zucht de oefenmeester. "De eerste komt uit een vrije trap waarbij we met zes man uit de organisatie lopen. Dan valt hij in de zestien en schieten ze hem binnen."

Gerelateerd:
Daley Blind in La Liga

Daley Blind weer gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Ik laat het open"

0
Jan Boskamp

Jan Boskamp tipt oud-Ajacied: "Lijkt me wel een goede keuze"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties