Danny Koevermans adviseert Ajacied: "Dan komen er mooie dingen"

Brobbey maakt niet zijn beste seizoen door, maar deed het tegen de Duitsers goed. "Hij is heel vaak bezig met stilstaan en vasthouden, maar vorige week draaide hij ineens weg bij zijn tegenstander. Dat was iets nieuws dat ik niet eerder had gezien", merkt Koevermans op in Voetbalpraat van ESPN. "Dat was ook bij dat moment dat hij op de paal schoot. Als hij dat vaker gaat doen en daarin afwisselt, dan komen er mooie dingen."

Daar sluit Kees Kwakman zich bij aan. "Hij zou wat vaker aan zichzelf moeten denken. Hij denkt heel vaak aan het team met de gedachte: ik moet een aanspeelpunt zijn", besluit de analist. Of Brobbey donderdagavond in Frankfurt opnieuw belangrijk kan zijn voor Ajax is afwachten. De spits raakte afgelopen weekend geblesseerd, maar is wel mee naar Frankfurt.