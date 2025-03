Danny Koevermans: "Benieuwd hoe de Ajacieden daarmee omgaan"

PSV was zaterdag met 0-3 te sterk voor RKC Waalwijk, terwijl Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA punten verloor tegen AZ. Door het gelijke spel van de Amsterdammers is de achterstand van PSV teruggebracht tot zes punten. De oud-spits is benieuwd hoe de spelers van Ajax omgaan met de spanning die bij een kampioensrace hoort.

"Ik heb het zelf meegemaakt toen ik bij PSV speelde", vervolgt hij. "Uiteindelijk werden we wel kampioen, maar van onze acht punten voorsprong waren er aan het eind nog maar drie over. Ik kon moeilijk met die druk omgaan. Elke week zat ik in mijn hoofd te rekenen 'als we Roda-uit verliezen, dan moeten we daarna nog naar N.E.C.' en zo ging het maar door, ik zag het al helemaal misgaan."

"Ook omdat we het jaar ervoor met AZ natuurlijk de titel op de slotdag hadden weggegeven", gaat de oud-spits verder. "Gelukkig had ik Timmy Simons in de kleedkamer. Die zei 'Koefie, maak je nou niet zo druk, we redden het wel.' Hij had het al een paar keer meegemaakt. Maar ik heb die laatste weken geen bal meer geraakt."

"Het is nu de vraag welke spelers bij Ajax met die druk om kunnen gaan. Het is zo'n gekke vibe die erin komt tegen het eind van het seizoen. Als je tegen bijvoorbeeld PEC Zwolle of Sparta speelt aan het begin van het seizoen, of in wedstrijd 32 of 33", aldus Koevermans.