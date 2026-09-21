Danny Koevermans geniet van Ajax-speler: "Klasse spatte er vanaf"
Danny Koevermans heeft genoten van het optreden van Julian Brandt in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Excelsior (2-2). De oud-international nam de Ajax-middenvelder ondanks het puntenverlies op in het Elftal van de Week.
"Ajax won niet van Excelsior, maar bij Julian Brandt spatte de klasse er weer vanaf", zegt Koevermans op de website van De Telegraaf. "Het is mooi dat zo'n jongen in de Eredivisie speelt, want het is een genot om naar te kijken. Hij ziet de ruimte en valt verder op door zijn slimme loopacties."
Elftal van de Week De Telegraaf: Koeman jr. (Telstar); Schreuders (FC Groningen), Goes (AZ), Kersten (SC Heerenveen), Guth (Fortuna Sittard); Smans (SC Heerenveen), Weidmann (FC Twente), Brandt (Ajax); Hadj Moussa (Feyenoord), Weghorst (FC Twente) en Van Bergen (FC Groningen).
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Danny Koevermans geniet van Ajax-speler: "Klasse spatte er vanaf"
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