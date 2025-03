Danny Koevermans: "Hij gaat mooie duels met Brobbey uitvechten"

Danny Koevermans kijkt uit naar de topper van zondagmiddag tussen PSV en Ajax. De voormalig voetballer weet natuurlijk ook hoe belangrijk het duel is in de strijd op het landskampioenschap.

"In acht of negen weken heeft PSV alles te grabbel gegooid", vertelt Koevermans in Voetbal International. "Inmiddels lijkt de vorm terug te zijn, maar het kan te laat zijn. PSV gaat in eigen huis natuurlijk weer aanvallen, maar moet ook bedacht zijn op de counter. Als Ajax de ruimte krijgt, lijkt er meer gevaar in te zitten. Maar Ajax kan ook aanvallend spelen, misschien komen ze verrassend uit de hoek."

"Ik ben heel benieuwd naar het middenveld van beide ploegen, omdat we nog helemaal niet weten hoe dat eruit gaat zien. Het ligt er ook aan hoe de spelers uit de interlandbreak komen", gaat hij verder. De oud-spits verwacht dat een PSV'er het verschil gaat maken. "Ik denk dat Noa Lang in deze wedstrijd gaat opstaan. Hij is vorig jaar veel geblesseerd geweest en er is een beetje commotie geweest met de supporters, maar dit is typisch een wedstrijd voor hem."

"Daarnaast is Ivan Perisic in vorm en ik denk ook aan Flamingo, die mooie duels gaat uitvechten met Brian Brobbey. Als er een foutje wordt gemaakt, hoor je: Flamingo kan niet verdedigen. Maar ik vind hem juist constant. We hebben hem dit seizoen toch juist geroemd om zijn manier van verdedigen?", aldus Koevermans.