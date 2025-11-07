Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

Stefan

Danny Koevermans zou het niet eens een gek idee vinden als Ajax zou uitkomen bij Mark van Bommel. De Amsterdammers moeten op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en het icoon van PSV zou best bij Ajax passen, zo denkt Koevermans.

"Mensen kijken al snel naar de namen die én bekend zijn, én geen club hebben. Kun je je voorstellen dat er opeens heel veel PSV-DNA komt bij Ajax met een Mark van Bommel?" vraagt presentator Yordi Yamali bij Voetbalpraat van ESPN. Danny Koevermans geeft een opmerkelijk antwoord. "Ik zou die match niet eens vreemd vinden."

"Waarom niet?", gaat de voormalig doelpuntenmaker van PSV verder. "Ik vind het overigens wel mooi om te lezen dat hij trainersjobs, afzegt omdat hij betrokken wil zijn het herstel van zijn kind (PSV'er Ruben van Bommel, red.). Dat vind ik echt een hele mooie keuze. Hij doet nu bewust een stap achteruit."

"Dat neemt niet weg dat als Ajax een trainer als Van Bommel wil en hij zou dat zelf ook willen, dan zou dat best een goede match kunnen zijn. Van Bommel is een echte winnaar en ik denk dat hij het ook duidelijk kan verkondigen", aldus Koevermans.

