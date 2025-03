Danny Koevermans: "Prettig dat Ajax gister punten verspeelde"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen AZ en Danny Koevermans heeft zich gestoord aan de rode kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra. De voormalig profvoetballer toont zich kritisch over het besluit van scheidsrechter Dennis Higler.

"Ik wil er eigenlijk niet teveel over uitweiden. Alles is er denk ik wel over gezegd", legt hij uit op de website van ESPN. "Ik denk dat niemand hoeft te twijfelen aan de integriteit van de scheidsrechters in Nederland. Maar ik denk wel dat één persoon slecht geslapen heeft vannacht en dat is Dennis Higler. Hij vindt dit echt verschrikkelijk, want hij wil, net als iedere scheidsrechter, foutloos fluiten", aldus Koevermans, die beseft dat de titelstrijd weer spannend kan worden.

"Voor de neutrale toeschouwer was het natuurlijk prettig dat Ajax gister punten verspeelde. Zeker met PSV - Ajax op komst, direct na de interlands", vervolgt hij over de topper in Eindhoven. "Als Ajax die wint, is het klaar, maar bij een gelijkspel of winst van PSV ligt het weer open. Tegen het einde komt er toch een andere spanning bij kijken en dan moet ik nog maar zien hoe ze daar in Amsterdam mee omgaan", besluit Koevermans over de mogelijke 'titelstress' bij Ajax.