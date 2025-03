Danny Koevermans voorspelt: "Dan is het leuker als PSV wint"

Danny Koevermans denkt dat Ajax komend weekend de genadeklap kan uitdelen in de Eredivisie. Winnen de Amsterdammers van PSV dan lijkt de strijd om het kampioenschap wel beslist.

"Als Ajax wint, is dat de doodsteek", vertelt Koevermans in Voetbal International. "Wordt het een gelijkspel, dan blijft het open. Wordt het gat negen punten en heb je vier wedstrijden nodig om eroverheen te gaan, dan kun je zeggen dat het gespeeld is. Mocht het zes punten blijven, dan vind ik het nog steeds niet beslist."

"Dan blijft het open, ook al moet PSV bijvoorbeeld nog naar Feyenoord en FC Twente. Voor de competitie is het mooi dat deze wedstrijd op dit moment valt en niet drie wedstrijden voor het einde. Als je kijkt naar de spanning, zou het leuker zijn als PSV wint", aldus Koevermans.