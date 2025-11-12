KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Danny Makkelie moet het ontgelden: "Daar begrijp ik niks van"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Danny Makkelie
Danny Makkelie Foto: © Pro Shots

Bas Nijhuis schoof maandagavond aan bij Vandaag Inside en reageerde daar op de kritiek over het niveau van de scheidsrechters in Nederland. De 48-jarige arbiter floot zelf afgelopen weekend geen duel op het hoogste niveau, tot verbazing van Johan Derksen.

Danny Makkelie kreeg forse kritiek voor zijn optreden bij FC Utrecht - Ajax (2-1), terwijl Nijhuis in de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijd tussen Vitesse en SC Cambuur (0-4) moest fluiten. Presentator Wilfred Genee is fan van SC Cambuur en was de afgelopen weken niet zo blij met de scheidsrechters die de Leeuwarders toebedeeld kregen. "Ja, daarom moest ik er misschien nu naartoe", grapt Nijhuis. 

Derksen snapt er niets van. "Als jij nou naar Studio Sport zit te kijken, naar die scheidsrechters, snap jij dan dat Bas eerste divisie fluit? Want dan moet je er wel heel weinig van kunnen", reageert Derksen. Genee is het daarmee eens. "Nee, daar begrijp ik niks van. Hij moet er gewoon zes in een weekend fluiten."

Nijhuis kan daar zelf wel om lachen. "Ik heb dat laatst een keer voorgedragen, dat ik ze allemaal zou fluiten", knipoogt de 48-jarige arbiter. "Maar met competitieplanning was dat best lastig."

Johan Derksen bij VI

Derksen hard na Ajax-suggestie: "Die is niet goed bij zijn hoofd"

Wout Weghorst viert de treffer die daarna werd afgekeurd

Goal van Wout Weghorst afgekeurd: "Blijf dan gewoon lekker weg"

Johan Derksen Bas Nijhuis
