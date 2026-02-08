Danny Makkelie over afkeuren AZ-doelpunt: "Dit is klip-en-klaar"

Danny Makkelie gaf na afloop uitleg over het afkeuren van de tweede goal van AZ tegen Ajax. Troy Parrott leek de 2-0 te maken, maar na ingrijpen van de VAR ging er een streep door het doelpunt.

In Alkmaar zorgde die beslissing voor veel verbazing. Parrott zelf stond niet buitenspel en ook aangever Alexandre Penetra leek vrij te staan. Toch bleek een andere AZ-speler een beslissende rol te spelen. Volgens Makkelie stond Ibrahim Sadiq buitenspel en had hij invloed op het spel.

"Er komt een voorzet en Sadiq staat in buitenspelpositie, dat was heel duidelijk. Op het moment dat die bal eroverheen komt, hindert hij eigenlijk de loopactie van Gaaei om het luchtduel aan te gaan. Dan maak je je dus schuldig aan strafbaar buitenspel. Hij blokt Gaaei, dat is obstructie, vanuit buitenspelpositie, dus dan zegt de regel dat het buitenspel is", legde Makkelie uit bij ESPN.

Opvallend genoeg moest de scheidsrechter zelf nog naar het scherm, iets wat bij buitenspel normaal gesproken niet nodig is. Dat had volgens Makkelie een duidelijke reden. "Omdat het subjectief is, dus het gaat niet om lijntjes, moet je zelf ook nog even kijken." Hoewel VAR overtuigd was, wilde Makkelie het moment zelf beoordelen.

"De VAR Rob Dieperink was honderd procent overtuigd, maar ik moest hem zelf ook even zien. Ik kreeg een beeld te zien en na twee seconden wist ik genoeg. Dit is klip-en-klaar." Makkelie staat volledig achter de beslissing en hoopt op begrip vanuit Alkmaar. "Ik vind dit een uitstekende beslissing. Ik hoop dat de AZ-supporters het begrijpen als ze deze uitleg zien."