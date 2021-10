Geschreven door Jessica Westdijk 18 okt 2021 om 18:10

Mohamed Daramy hoopt dinsdagavond tegen Borussia Dortmund voor het eerst in actie te komen in de Champions League. De aanvaller bleef tegen Sporting Portugal en Besiktas op de bank, maar genoot van de entourage.

“Het is mooi om met het team in de Champions League te spelen. Dat is echt heel anders. Voorheen keek ik thuis op tv en nu ben je in het stadion en hoor je de hymne. Je Champions League-debuut is altijd een mooie herinnering. Ik kan niet wachten tot het zover is. Het zou geweldig zijn als dat thuis is met alle supporters erbij”, vertelt hij aan AjaxTV.

Tijdens het uitduel met Sporting Portugal zag hij Haller vier keer scoren en genoot hij van het uitvak: “Ajax heeft fantastische supporters die altijd veel lawaai maken, dus het was waanzinnig. En mooi dat Haller vier keer scoorde tijdens zijn Champions League-debuut. Ik zat dolblij op de bank. Hij bleef maar scoren, haha.”