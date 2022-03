Geschreven door Idse Geurts 02 mrt 2022 om 11:03

Mohamed Daramy maakte afgelopen zomer de overstap naar Ajax. De jonge Deen kwam over van FC Kopenhagen voor ongeveer twaalf tot veertien miljoen euro. Een verpletterende indruk heeft de aanvaller echter nog niet kunnen maken. Vooralsnog moet Daramy het vooral doen met invalbeurten. Toch heeft de 20-jarige vleugelaanvaller het goed naar zijn zin in Amsterdam.

Zo leert hij veel van zijn ploeggenoten, vertelt Daramy tegenover de officiĆ«le kanalen van Ajax. Vooral Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic helpen Daramy veel. “Zij vertellen mij waar ik moet staan op het veld”, stelt Daramy. “Tadic is echt een machine en werkt keihard. We vechten voor dezelfde positie, maar hij is een ontzettend goede kerel. Hij zorgt voor me en probeert mij overal bij te betrekken”.

Bij Ajax maakte de vleugelspeler ook zijn debuut in de Champions League. Zo mocht Daramy spelen tegen Dortmund en Besiktas. Vooral de wedstrijd tegen Besiktas ging de aanvaller goed af. “Dat was mijn beste wedstrijd tot nu toe. Ik heb ervan genoten. Ik heb een paar kansen gehad, waaruit ik had moeten scoren. Maar ik had een paar goede acties en heb fijn samen gespeeld met mijn teamgenoten”, laat Daramy weten.

Ook heeft Daramy al aardig wat vrienden gemaakt binnen de selectie. “Ik kende Victor Jensen en Mohammed Kudus al. Zij hebben mij goed ontvangen hier. Daarna heb ik veel vrienden gekregen: Danilo, Andre Onana, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad. Dat is leuk”.

Hopelijk kan Daramy zich blijven doorontwikkelen en uiteindelijk uitgroeien tot een basisspeler bij Ajax 1. De aanvaller is nog jong, dus hij heeft nog genoeg tijd om te groeien als voetballer.