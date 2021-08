Geschreven door Jessica Westdijk 24 aug 2021 om 14:08

Ajax meldde dit weekend al een akkoord met FC Kopenhagen over de komst van Mohamed Daramy. Een akkoord met de aanvaller zelf was nog in de maak, maar De Telegraaf meldt dat dat inmiddels ook bereikt is. Er ligt een contract voor 5 jaar klaar voor de jonge aanvaller.

Toch zal de definitieve aankondiging nog even op zich laten wachten. Onderdeel van de deal was namelijk dat Daramy aanstaande donderdag nog één keer voor FC Kopenhagen mag spelen. De Deense club speelt dan het beslissende duel voor kwalificatie voor de Conference League. Tegen Sivasspor werd het vorige week 1-2 voor FC Kopenhagen, dat het donderdag dus thuis kan afmaken.