"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"

Het is ‘vrijwel uitgesloten’ dat Jordi Cruijff de winterse transferperiode gaat leiden bij Ajax. Dat meldt Johan Inan, journalist bij het Algemeen Dagblad, woensdag. Cruijff staat nog steeds op poleposition om de nieuwe technisch directeur te worden, maar hij zal naar verwachting pas later beginnen.

In de AD Voetbalpodcast geeft Ajax-watcher Inan een update over de stand van zaken. "Er hangen veel dingen boven de markt", begint hij. "Ze willen een linksback en een controleur met ervaring halen. Zoals de vlag er nu bij hangt, verwacht ik die spelers niet binnen een paar dagen. Hetzelfde geldt voor de technisch directeur, terwijl er ook nog een nieuwe coach, hoofdscout en technisch commissaris moeten komen."

Inan denkt dat de kans klein is dat de nieuwe technisch directeur nog in januari aan de slag gaat. "Jordi Cruijff staat nog steeds op poleposition. Ajax hoopt er met hem uit te komen," zegt hij. "Maar dat hij in januari de transferperiode gaat runnen, een linksback en een nummer zes gaat halen, en Taylor gaat verkopen, is vrijwel uitgesloten."

De verwachting van Inan is dat Cruijff niet eerder dan februari begint bij Ajax. "Hij zal dan ook de tijd nemen om een nieuwe trainer aan te stellen. Ik ga er dus langzamerhand van uit dat Grim het seizoen afmaakt bij Ajax," stelt hij. "Als een technisch directeur op zijn vroegst in februari begint en minimaal een maand nodig heeft om een trainer aan te stellen, dan zit je in maart en dan zou die trainer voor de laatste twee maanden moeten instappen. Bovendien is het dan nog de vraag of een trainer dat wil."