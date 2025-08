"Dat leverde de grootste uitgaande transfer in de Ajax-historie op"

"Wie structureel uitkomt in de Champions League zorgt ervoor dat de waarde van spelers omhoog knalt", stelt Marcel van der Kraan in De Telegraaf. Topclubs als City, Liverpool, Real, Barça, Bayern en PSG hebben niet voor niets de meest waardevolle selecties van hun land, stelt de journalist als voorbeeld.

Volgens Van der Kraan speelt Champions League-deelname een grote rol bij hoge transfersommen. Ajax brak zijn eigen transferrecords met De Ligt en De Jong, kort na het bijna bereiken van de Champions League-finale in 2019. Zonder die indrukwekkende campagne tegen topclubs als Real Madrid waren zulke bedragen niet mogelijk geweest.

"Vanuit historisch perspectief speelt mee dat Ajax als club naam en faam verwierf in de jaren zeventig met Johan Cruijff als de beste voetballer die ons land ooit heeft voortgebracht. Daarna groeide de Ajax-opleiding uit tot een fenomeen met internationale uitstraling. Als een talent bij Ajax was opgeleid, was de gedachte tot ver over de grens, moest hij oké zijn", verklaart Van der Kraan.

Volgens de journalist staan naast De Ligt en De Jong ook Antony en Martínez in Ajax' top-5 duurste verkopen. "De twee Zuid-Amerikanen samen leverden Ajax zo’n 160 miljoen euro op en dat had vanzelfsprekend alles te maken met de aanwezigheid van Erik ten Hag bij ’koopclub’ Manchester United. Antony blijft met bijna 100 miljoen euro waarschijnlijk voor jaren de grootste uitgaande transfer in de historie van Ajax."

"Feyenoord en PSV hebben hun zaken qua verkopen de laatste seizoenen aardig op orde. Maar zowel in Eindhoven als in Rotterdam blijven de prijzen voor hun beste spelers schommelen rond de 35 miljoen euro als buitenlandse clubs op de deur kloppen." In 2019 verkocht PSV Lozano voor bijna 45 miljoen; Gakpo volgde met 42 miljoen na zijn sterke WK als topscorer van Oranje.

"Beide clubs zullen in Europa moeten presteren over een langere periode om de waarde van hun spelers te laten stijgen. Een kampioenschap in de Eredivisie alleen zet geen zoden aan de dijk", concludeert Van der Kraan.

In De Kuip vonden zes van de zeven grootste verkopen plaats in de afgelopen twee jaar. "Financieel heeft Feyenoord er daardoor nog nooit zo goed voor gestaan als nu. Gimenez, Wieffer, Kökcü, Hancko, Geertruida en Milambo hebben geld in het laatje gebracht. En de helft kwam ook nog uit de eigen opleiding en was dus gratis", aldus de journalist van De telegraaf.