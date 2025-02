"Dat Oliver Edvardsen nu naar Ajax is, is natuurlijk prachtig"

Enric Llansana hoopt in de toekomst een stap te maken naar een Nederlandse topclub. De verdediger van Go Ahead Eagles speelde in de jeugdopleiding van Ajax.

"Laten we eerst maar dit seizoen afmaken. We staan nu zevende. Hadden we voor het seizoen natuurlijk voor getekend", reageert Llansana in een interview met Voetbal International. "Wie had nou gedacht dat we halverwege februari al veilig zouden zijn en weer zouden meedoen om de play-offs?"

Llansana geniet van Deventer. "We zijn ook in gesprek over een nieuw contract. Ik ga hier in ieder geval niet transfervrij weg, dat weet ik wel", zegt de verdediger. "De club heeft altijd vertrouwen in me gehad en dat betaal ik nu terug, maar ik wil ook dat de club geld aan mij overhoudt. Misschien komt er komende zomer al iets moois voorbij. Dan ben ik 24, een mooie leeftijd om een stap te maken. Mijn droom is ooit in Spanje of Italië te voetballen."

Ook wordt hem gevraagd naar een terugkeer in Amsterdam. "Ajax? Tegen een topdrieclub zeg je nooit nee, maar dan moeten die mij wel willen. Dat Oliver Edvardsen er nu naartoe is, is natuurlijk prachtig. Ik geef hem geen ongelijk. Zijn transfer is ook een mooi compliment voor Go Ahead. Clubs als Ajax kijken naar Go Ahead. Hier wordt heel goed beleid gevoerd."