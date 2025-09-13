"Dat ontslag van John Heitinga kan toch niet lang meer duren"

De fans van Ajax zijn allesbehalve tevreden met de keuzes die John Heitinga heeft gemaakt voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. De trainer ligt onder vuur vanwege zijn verrassende opstelling.

De opstelling van Ajax luidt: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts. Daarmee kiest Heitinga ervoor om Josip Sutalo, Oscar Gloukh en Raúl Moro op de bank te laten, wat tot veel onvrede bij de Ajax-fans leidt.

"Tuurlijk alle aankopen slachtofferen en je vriendjes opstellen. Oppleuren met die Heitinga", deelt een supporter op X. "Wanneer je bank gevoelsmatig sterker is dan je basisopstelling", vervolgt een andere fan. "Ome John wil niet voor de Kerst, maar voor de herfstvakantie al thuiszitten. Wat een idiote opstelling."

Een supporter is concreet: "Dat ontslag van Heitinga kan toch niet lang meer duren nu die Kroes zijn aankopen gaat passeren, nadat ie ze eerder al publiekelijk heeft afgevallen?"