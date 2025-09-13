AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Dat ontslag van John Heitinga kan toch niet lang meer duren"

Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De fans van Ajax zijn allesbehalve tevreden met de keuzes die John Heitinga heeft gemaakt voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. De trainer ligt onder vuur vanwege zijn verrassende opstelling.

De opstelling van Ajax luidt: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts. Daarmee kiest Heitinga ervoor om Josip Sutalo, Oscar Gloukh en Raúl Moro op de bank te laten, wat tot veel onvrede bij de Ajax-fans leidt.

"Tuurlijk alle aankopen slachtofferen en je vriendjes opstellen. Oppleuren met die Heitinga", deelt een supporter op X. "Wanneer je bank gevoelsmatig sterker is dan je basisopstelling", vervolgt een andere fan. "Ome John wil niet voor de Kerst, maar voor de herfstvakantie al thuiszitten. Wat een idiote opstelling."

Een supporter is concreet: "Dat ontslag van Heitinga kan toch niet lang meer duren nu die Kroes zijn aankopen gaat passeren, nadat ie ze eerder al publiekelijk heeft afgevallen?"

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Anton Gaaei

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

0
Davy Klaassen kijkt bedrukt

Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd