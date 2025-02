"Dat weten mensen niet. Heel veel clubs wilden Farioli hebben"

Andy van der Meijde nam ditmaal Milano Jonathans mee in een nieuwe aflevering van Bij Andy in de auto! Het duo bespreekt de succesvolle Francesco Farioli. Het tactisch vernuft van de trainer verbaast Van der Meijde weinig.

"Iedereen kraakte hem in het begin nog af", zegt Milano Jonathans bij Andy in de auto. Van der Meijde wil daar niks van weten. "Ga toch weg, man. Hij stond al hoog aangeschreven in heel Europa, hè. Dat weten mensen niet eens. Heel veel clubs wilden Farioli hebben."

"Dat komt omdat hij tactisch zo sterk is", vervolgt de oud-Ajacied. "Hij is gewoon een toptrainer. Die gaat gewoon naar een grote club binnenkort, in Italië ofzo. Misschien kunnen ze dan Ten Hag terughalen bij Ajax", besluit hij.