"Dat wordt bij Gravenberch, Valente en Smit over het hoofd gezien"

Valentijn Driessen begrijpt weinig van het feit dat Joey Veerman geen rol lijkt te spelen in de plannen van bondscoach Ronald Koeman richting het WK. In zijn column in De Telegraaf pleit de journalist juist voor een plek voor de PSV-middenvelder, die hij ziet als een van de belangrijkste spelers op zijn positie in de Eredivisie.

Volgens Driessen wordt Veerman nog altijd beoordeeld op zijn mindere periode tijdens het EK 2024, terwijl hij sindsdien grote stappen heeft gezet. "De 27-jarige Veerman van nu is een andere dan de 25-jarige van toen", schrijft hij. "Volwassener als voetballer en als persoon. De criticasters kijken vooral wat de middenvelder niet kan in plaats van te kijken naar zijn kwaliteiten. Koeman valt onder die critici. Hij liet het nooit na om een venijnige sneer uit te delen als Veerman ter sprake kwam."

De journalist vindt bovendien dat Veerman anders wordt beoordeeld dan andere middenvelders. "Een verloren duel of een mannetje dat uit zijn rug wegloopt wordt bij Veerman gezien en bij Reijnders, Gravenberch, Timber, Valente en Smit over het hoofd gezien. Evenals Veermans statistieken. In zijn eentje troeft hij Timber, Valente en Smit af qua doelpunten en assists. Op één na heeft hij alle groene vinkjes – Veerman speelt niet in een buitenlandse competitie – achter zijn naam en ervaring in de Champions League. Het telt allemaal niet voor Koeman."

Met het oog op de blessuregevoeligheid van Frenkie de Jong ziet Driessen juist een belangrijke rol weggelegd voor Veerman. "Achter De Jong zit niemand bij Oranje met specifieke spelbepalende kwaliteiten als Veerman. Geen enkele international heeft standaard beslissende passes als Veerman in zijn pakket. Hij is de koning van de assist, de man die aanvallers graag achter zich hebben. Ook iemand die raad weet met corners, vrije trappen en regelmatig doelpunten meepikt. Met zijn traptechniek is hij tevens een zekerheidje tijdens een strafschoppenserie op het WK."

Toch lijkt Koeman een andere koers te varen, tot frustratie van Driessen. "Koeman ziet het allemaal anders. Als de naam van de zondag 35-jarige Marten de Roon wordt afgestoft of die van Guus Til valt dan leeft de bondscoach op. Maar een rasvoetballer als Veerman passeert hij vanwege zijn voetbalkwaliteiten en karakter. Een foute inschatting die de koppige Koeman en Nederland heel duur kan komen te staan op het WK", besluit hij.