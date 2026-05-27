Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren

De politie heeft dinsdag een 35-jarige man uit het Gelderse Buren aangehouden in een onderzoek naar het datalek bij Ajax. Het lek vond begin dit jaar plaats en zou te maken hebben met een reeks digitale inbraken in de systemen van de Amsterdamse club.

Volgens de politie wordt de man ervan verdacht meerdere keren te hebben ingebroken in de computersystemen van Ajax. De club deed afgelopen voorjaar aangifte nadat er een datalek met supportersgegevens aan het licht kwam. Bij het incident zouden de e-mailadressen van enkele honderden supporters openbaar zijn geworden. Daarnaast zouden ook de namen, e-mailadressen en geboortedata van iets minder dan twintig personen met een stadionverbod op straat zijn beland.

RTL Nieuws meldde eerder dat er een risico bestond dat alle gegevens van Ajax-supporters online konden verschijnen, mogelijk met gevolgen voor meer dan 300.000 mensen. De politie onderzoekt nog of de verdachte daadwerkelijk gegevens heeft buitgemaakt, zoals bijvoorbeeld informatie over seizoenskaarten van supporters. 

Een woordvoerder stelt dat het binnendringen van computersystemen strafbaar is, maar dat nog niet vaststaat of er ook daadwerkelijk data is ontvreemd. Bij de aanhouding zijn meerdere harde schijven in beslag genomen.

