'Datum Barcelona-Ajax lekt uit; probleem dreigt voor Amsterdammers'

Volgens het Spaanse medium Sport wordt het duel tussen FC Barcelona en Ajax om de Trofeu Joan Gamper mogelijk gespeeld op woensdag 19 augustus. Die datum kan een probleem worden voor de Amsterdammers, omdat Ajax rond die periode ook verplichtingen kan hebben in de Europese voorrondes.

Eerder meldde Sport al dat Ajax naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander wordt van Barcelona in de traditionele openingswedstrijd die de Catalanen jaarlijks organiseren. Inmiddels noemt de krant ook een concrete speeldatum, waarbij woensdag 19 augustus wordt genoemd als de meest waarschijnlijke optie.

Die datum kan echter voor problemen zorgen bij Ajax. Op dinsdag 18 en woensdag 19 augustus staan namelijk de heenwedstrijden van de laatste voorronde van de Champions League op het programma. Een dag later, op donderdag 20 augustus, worden de eerste duels in de laatste kwalificatieronde van de Europa League en Conference League gespeeld.