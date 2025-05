Dave Kwakman kan PSV-vriend helpen: "Verwacht wel een berichtje"

FC Groningen ging zondag vrij kansloos onderuit tegen AZ. In Alkmaar werd het 3-0 voor AZ. Toch hebben de Groningers nog genoeg om voor te spelen. Zo kunnen ze onder meer Ajax woensdag dwarszitten om de strijd voor de titel en strijden ze nog voor de play-offs.

Ajax neemt het deze week namelijk in de Euroborg op tegen FC Groningen. Middenvelder Dave Kwakman wil het de Amsterdammers zo moeilijk mogelijk maken. "Het ligt een beetje in onze handen. Ik heb er heel veel zin in", zegt Kwakman tegen ESPN. De middenvelder kan buurman en PSV-middenvelder Joey Veerman de helpende hand bieden door Ajax te verslaan. "Ik verwacht wel een berichtje van hem de aankomende dagen."

Er staat nog meer voor Groningen op het spel. Ze kunnen nog steeds de play-offs halen. Kwakman: "Het wordt heel spannend, maar ik hoop dat we aan het einde van het seizoen nog twee wedstrijden extra krijgen." Het duel tegen AZ was speciaal voor de middenvelder. Hij wordt namelijk door Groningen gehuurd van de Alkmaarders. "Ik weet de kwaliteiten van de spelers. Het was vrij gek, omdat je ineens tegenover ze staat", aldus Dave Kwakman.