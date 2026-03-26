Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"

De Johan Cruijff ArenA van Ajax
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

Ajax maakte woensdagmiddag melding van een datalek bij de Amsterdamse club. Cyber-expert Dave Maasland vindt het datalek bij Ajax heftig. Supporters konden door een hack seizoenkaarten stelen en daarmee wedstrijden bezoeken. Ook was het mogelijk om te zien wie een stadionverbod heeft en deze op te heffen.

Maasland analyseert bij Vandaag Inside de gevolgen. "Eén werkte bij een hartstikke groot IT-bedrijf. Als dit naar buiten komt, kan dat voor die mensen sowieso levensverwoestend zijn", voorspelt hij. "Goed, die zullen zich niet altijd fijn gedragen hebben, maar het is natuurlijk wel een probleem."

De cyber-expert vindt het goed dat Ajax publiek excuses heeft gemaakt en alle betrokkenen op de hoogte heeft gesteld. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld Odido", zegt hij. Ook werd de beveiliging aangesteld, maar dat is volgens Maasland niet voldoende. "Waar ik wel over twijfel: Ajax zegt dat er niet zoveel gegevens zijn ingezien. Maar ze zeggen er niet bij of ze hebben kunnen vaststellen dat niet iemand éérder hier misbruik van heeft gemaakt. En dat is wel de grote vraag."

Ook had Maasland in 2019, toen John van 't Schip al een melding maakte van een mogelijk lek, volgens Ajax direct moeten handelen. "Als je niet uit kunt sluiten dat mensen bij die gegevens kunnen, moet je een melding maken. Deze gegevens kun je ook weer flink misbruiken. En die melding hebben ze niet gedaan?", vraagt hij aan presentator Wilfred Genee, die bevestigend reageert

"Als ze het niet gemeld hebben, hebben ze er na vanavond (woensdagavond, red.) een klein probleem bij", meent Maasland, die ook vertelt dat Ajax een groot IT-team heeft. "Daarom zou je verwachten dat zo'n app en zo'n website gewoon getest zijn. Dat maakt dit voor een club als Ajax wel heel erg pijnlijk."

John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena
Van 't Schip waarschuwde Ajax al voor datalek: "Zou niet moeten" Lees ook
Wout Weghorst

Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"

René van der Gijp

Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

René van der Gijp

Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

