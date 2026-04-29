'Dave Vos gelinkt aan Eredivisie-club': "Maar dat gaat niet door"

FC Twente zag in Dave Vos een mogelijke assistent voor hoofdtrainer John van den Brom. De overgang van de huidige assistent-trainer van FC Porto naar FC Twente gaat echter niet door.

Volgens voormalig spelersmakelaar René Wagelaar stond Vos hoog op het wensenlijstje in De Grolsch Veste. FC Twente is op zoek naar een extra veldtrainer die assistentie kan geven aan Van den Brom.

Vos was in het verleden trainer bij Jong Ajax en als assistent-trainer verbonden aan de hoofdmacht. Zijn naam ging nu dus rond in Enschede. "Hij stond op de lijst", zo onthult Wagelaar bij VoetbalTijd. "Die zou ook misschien komen, maar dat gaat nu niet meer door."