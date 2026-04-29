2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Dave Vos gelinkt aan Eredivisie-club': "Maar dat gaat niet door"

Bjorn
Dave Vos
Dave Vos Foto: © BSR Agency

FC Twente zag in Dave Vos een mogelijke assistent voor hoofdtrainer John van den Brom. De overgang van de huidige assistent-trainer van FC Porto naar FC Twente gaat echter niet door.

Volgens voormalig spelersmakelaar René Wagelaar stond Vos hoog op het wensenlijstje in De Grolsch Veste. FC Twente is op zoek naar een extra veldtrainer die assistentie kan geven aan Van den Brom.

Vos was in het verleden trainer bij Jong Ajax en als assistent-trainer verbonden aan de hoofdmacht. Zijn naam ging nu dus rond in Enschede. "Hij stond op de lijst", zo onthult Wagelaar bij VoetbalTijd. "Die zou ook misschien komen, maar dat gaat nu niet meer door."

Vos kende een succesvolle tijd in Amsterdam, waar hij bij Jong Ajax talenten als Anass Salah-Eddine, Dies Janse en Mika Godts onder zijn hoede had. Francesco Farioli hevelde de trainer vervolgens over naar het eerste elftal en nam hem later ook mee naar FC Porto, waarmee hij duo nu afstevent op de landstitel in Portugal.

FC Twente is nog wel altijd op zoek naar een extra veldtrainer. "Er moet nog wel iemand komen", meent Wagelaar. "Een sterke veldtrainer." Technisch directeur Erik ten Hag heeft al wel een wijziging in de technische staf doorgevoerd. Eric Weghorst wordt de nieuwe keeperstrainer. Hij vervangt komende zomer Rein Baart in Enschede.

'Dave Vos gelinkt aan Eredivisie-club': "Maar dat gaat niet door"

