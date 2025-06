'Dave Vos kan bij Ajax weg en trainer worden bij Eredivisionist'

Vos werkte het afgelopen seizoen als assistent van Francesco Farioli bij Ajax, maar hoopt na het vertrek van de Italiaan op een baan als hoofdtrainer. VfL Wolfsburg is concreet in de markt voor Simonis, waardoor de positie bij Go Ahead vrij komt.

De jonge Vos was eerder hoofdtrainer van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en werkte jaren als jeugdtrainer op De Toekomst. Bij Rangers FC was hij assistent van Giovanni van Bronckhorst. Ajax zou op dit moment gesprekken voeren met Vos over het ontbinden van zijn contract.