Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Dave Vos terug naar Ajax? "Het zou een mea culpa zijn van Ajax"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Dave Vos bij Ajax
Dave Vos bij Ajax Foto: © Pro Shots

Het avontuur van John Heitinga bij Ajax is ten einde. De clubleiding ziet geen mogelijkheden meer voor verbetering onder zijn leiding. Zijn opvolger zal direct impact moeten maken, want Ajax kan zich geen nieuwe misser permitteren. VoetbalPrimeur geeft een overzicht van mogelijke kandidaten voor de functie en daarbij komt ook de naam van Vos voor.

VoetbalPrimeur omschrijft het als volgt: "Mocht Ajax na Heitinga weer per se voor een Nederlander willen gaan, dan kan Dave Vos in beeld komen. Hij was tot voor kort assistent in de Johan Cruijff Arena en volgde Francesco Farioli afgelopen zomer naar FC Porto. De Italiaan ziet dus iets in Vos, die ook in de Amsterdamse jeugdopleiding al puik werk leverde."

"Het zou een opvallende mea culpa zijn van Ajax. Afgelopen zomer kreeg de 42-jarige oefenmeester nog te horen dat hij niet meer nodig was, omdat Heitinga graag zijn eigen staf wilde samenstellen en de voorkeur gaf aan Frank Peereboom", aldus VoetbalPrimeur.

"Of Ajax het aandurft met Vos, die niet eerder op eigen benen stond op het hoogste niveau, is de vraag. Behalve met Farioli werkte Vos overigens ook samen met Giovanni van Bronckhorst bij Rangers."

