David Endt trapt op de rem na Ajax-transfer: "Wordt extra zwaar"

Ajax wist zich deze week op huurbasis te versterken met Maximilian Ibrahimovic en de club uit Amsterdam heeft ook een optie tot koop bedongen. Leo Oldenburger heeft inmiddels beelden bekeken en hij is enthousiast over de 19-jarige buitenspeler.

"Komt van links met zijn rechterbeen, maar kan ook heel goed met links", vertelt de commentator in het programma 'Voetbalpraat' op de website van ESPN. "Ik heb goede goals en voorzetten van hem gezien met zijn linkerbeen", aldus Oldenburger.

Ook Daniël Man toont zich enthousiast. "Dit willen ze de komende jaren vaker gaan doen", constateert hij. "De kloof tussen het eerste en de beloften dichten. Een half jaar wedstrijden laten spelen in Jong Ajax, maar wel twee á drie keer laten meetrainen met het eerste elftal. En daarmee spelers achter de hand hebben wanneer een speler als Godts bijvoorbeeld vertrekt", legt Man uit.

David Endt trapt vervolgens op de rem. "Leo (Oldenburger, red.) heeft hem een paar keer gezien op beelden, maar de echte kwaliteit is voor een heleboel mensen nog een rebus", waarschuwt hij. "Het mag niet zo zijn dat je zo’n speler haalt op basis van zijn achternaam, dat moet zijn op de latente kwaliteit die zo’n speler heeft. Dat valt allemaal nog te bezien. Ik hoop het heel erg voor die jongen, maar het wordt extra zwaar door zijn achternaam op de rug", beseft Endt.

"Ik denk dat de ervaringen van papa Ibrahimović ook heel belangrijk zullen zijn in de ontwikkeling van Maximilian", voorspelt hij. "Als Maximilian net zo goed zou zijn als Zlatan toen hij naar Ajax kwam, was het een ander verhaal. Maar deze Maximilian heeft nog alles te bewijzen. Hij zal ook vast door zijn vader geïnstrueerd worden hoe hij moet omgaan met de druk die de naam Ibrahimović met zich meebrengt", besluit Endt realistisch.