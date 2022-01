Geschreven door Idse Geurts 11 jan 2022 om 18:01

David Neres gaat Ajax deze transferperiode zo goed als zeker verlaten. Volgens De Telegraaf heeft de Braziliaan een persoonlijk akkoord met Shakhtar Donetsk bereikt. Er is echter nog geen overeenkomst tussen Ajax en Shakhtar. Toch zal ook dit niet lang meer duren. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de deal dinsdagavond officieel naar buiten komt. De transfersom ligt waarschijnlijk rond de zestien miljoen euro. Hierbij heeft Ajax ook nog een doorverkooppercentage bedongen.

De zaakwaarnemer van Neres, Revien Kanhai, laat zich via De Telegraaf uit over de transfer. “De clubs zijn er nagenoeg uit en de komende dagen zal als het goed is alles worden afgerond. Via Shakhtar wil David zich weer in de kijker spelen van de Europese top”, zo stelt Kanhai.

Het vertrek van Neres betekent het einde van een vijfjarig dienstverband bij Ajax. In 2017 betaalde Ajax 12 miljoen euro voor Neres. Uiteindelijk is dit bedrag via verschillende bonussen nog opgelopen tot 15 miljoen euro. Uiteindelijk zal Ajax dus een kleine winst maken op de Braziliaanse aanvaller. In zijn tijd bij Ajax speelde Neres 180 officiële wedstrijden. Hierin wist de vleugelaanvaller 47 keer het net te vinden en 41 assists te geven.