David Neres blikt terug op lastige Ajax-tijd: "Dat was vervelend"

David Neres kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. Het enige smetje op zijn periode in Amsterdam was zijn zware knieblessure.

Neres speelde van 2017 tot 2022 in het shirt van Ajax en koestert warme herinneringen aan die tijd. "Ajax was mijn mooiste moment, maar het was vervelend dat ik na een geweldig jaar geblesseerd raakte", blikt hij terug in gesprek met Corriere della Sera.

Eind 2019 liep de Braziliaanse vleugelaanvaller een knieblessure op die hem tot de zomer van 2020 aan de kant hield. Daarna had Neres het een stuk lastiger. "Ik had me niet eens voorgesteld hoe moeilijk het zou zijn. Ik was er zeker van dat ik sterker terug zou komen, maar in werkelijkheid speelde ik heel weinig toen ik terugkwam", treurt hij.