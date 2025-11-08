AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Davinson Sánchez doet open sollicitatie bij Ajax: "Waarom niet?"

Rik Engelbertink
bron: SoccerNews
Davinson Sánchez
Davinson Sánchez Foto: © Orange Pictures

Davinson Sánchez zou best bij Ajax terug willen keren, zo vertelt hij in gesprek met SoccerNews. De Colombiaan speelt momenteel bij Galatasaray, maar is de steun vanuit Amsterdam niet vergeten. 

In Amsterdam vormde hij vaak een centrum met Jaïro Riedewald. Later werd Matthijs de Ligt zijn collega bij Ajax. Na anderhalf seizoen verkocht Ajax hem voor 42 miljoen aan Tottenham Hotspur. Nu speelt hij dus in Turkije. "Ik volg de club altijd. Ajax heeft mij de kans gegeven om de top van het voetbal te bereiken. Het was mijn eerste jaar in Europa. We hebben goede momenten beleefd, de finale van de Europa League gehaald en in de Eredivisie kwamen we één punt te kort voor de titel."

De fans van Ajax waren hem altijd goed gezind. "De mensen uit Nederland tonen mij altijd liefde. Dat neem ik mee in mijn hart. Ik sta ervoor open om dat te ontvangen. Ze vragen altijd: "Wanneer kom je terug?" Ik zeg dan: "Waarom niet?" In het voetbal weet je nooit wat er gebeurt. In het leven moet je openstaan voor dit soort momenten."

Het is de speler zelf die over een mogelijke toekomst bij Ajax begint. "Ik sta ervoor open", laat hij optekenen door SoccerNews. "Mijn focus ligt nu op Galatasaray, maar in de toekomst weet je het nooit. Die zin gebruik ik vaak."

"Vandaag de dag ben ik gelukkig in Istanbul met mijn familie en de fans", zegt de verdediger. "Maar het zou mooi zijn om nieuwe herinneringen te maken op deze plek die ik goed ken. Ik zal Ajax, de club en de fans altijd dankbaar zijn. De liefde die ze mij hier toonden, vergeet ik nooit."

