Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Davy Klaasen geïrriteerd: "Ajax moet zich achter de oren krabben"

Stefan
Davy Klaassen tegen Olympique Marseille
Davy Klaassen tegen Olympique Marseille Foto: © Pro Shots

Ajax kreeg dinsdagavond flink het deksel op de neus. Olympique Marseille versloeg de Amsterdammers met 4-0 en Davy Klaassen baalt natuurlijk van het verloop van de wedstrijd in de Champions League.

"Ik denk dat we vandaag tegen een goede ploeg speelden. Ik denk dat je zag dat Marseille als club verder is dan Ajax", zei Klaassen na het duel bij Ziggo Sport. "Ze lieten ons voetballen. Tot een bepaald moment op het veld. We kwamen dan wel ergens, maar konden niet gevaarlijk worden. Als zij eruit kwamen, was het wél gevaarlijk."

De aanvoerder erkende dat hij af en toe ook hopeloos wordt van de situatie bij Ajax. "Ja, maar je wil wel uitvinden waar het door komt, al die slordigheden", gaat hij verder. "Daar moeten we naar op zoek. Daar moeten we dan op gaan bouwen, meer vastigheden creëren. Dat is een proces. Bij zo’n proces horen deze dieptepunten…"

"Wij kunnen er ook niet veel mee, maar het is wel de realiteit. Als Ajax zijnde, moeten we ons goed achter de oren krabben. Een paar jaar geleden waren dit soort ploegen op gepaste afstand van ons. Nu is dat de andere kant op gegaan. Dat is een harde les", aldus Klaassen.

