Davy Klaasen ziet verbetering: "Tot dan deden we het heel goed"

Volgens hem leidde balverlies daardoor te makkelijk tot gevaarlijke situaties: "Als je de bal dan verliest, staan zij met twee passes weer voorin."

Klaassen zag in de tweede helft verbetering, mede doordat er binnen het team het nodige werd besproken. "We moesten overleggen, want het stond overduidelijk niet goed. Het komt niet van de ene op de andere dag. Daar moeten we stappen in gaan zetten en het liefst zo snel mogelijk." Hoewel het spel volgens hem per wedstrijd wisselt, benadrukte hij het belang van resultaten: "In sommige wedstrijden gaat het beter dan in de andere, maar het is zaak dat je wint."

Na de rode kaart veranderde de wedstrijd compleet. "Tot onze rode kaart deden we het heel goed, daarna was het lange ballen pompen en tegenhouden. Een heen-en-weer-wedstrijd."