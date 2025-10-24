Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Davy Klaassen behaalt in dramatisch duel bijzondere mijlpaal

Tom
bron: Ajax
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen heeft in het duel met Chelsea (5-1) woensdagavond een record weten te pakken, zo laat de club weten via X. De aanvoerder van Ajax is nu namelijk de speler met de meest gespeelde Europese wedstrijden voor Ajax.

Ajax ging woensdagavond hard onderuit in het duel met de ploeg uit Londen. Toch zit er voor Klaassen nog een positief randje aan het duel. De uitwedstrijd bij Chelsea was zijn 79e Europese wedstrijd in het shirt van Ajax, daarmee is hij de speler met de meest gespeelde Europese wedstrijden voor Ajax.

Klaassen maakte in 2011 zijn Europese debuut voor Ajax. In de slotfase van de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon (0-0) viel Klaassen in voor Lorenzo Ebicilio.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax voor het duel tegen Chelsea

Ajax met de grond gelijk gemaakt: "Zijn het lachertje van Europa"

0
John Heitinga

Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

0
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd