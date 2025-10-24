Davy Klaassen behaalt in dramatisch duel bijzondere mijlpaal

Davy Klaassen heeft in het duel met Chelsea (5-1) woensdagavond een record weten te pakken, zo laat de club weten via X . De aanvoerder van Ajax is nu namelijk de speler met de meest gespeelde Europese wedstrijden voor Ajax.

Ajax ging woensdagavond hard onderuit in het duel met de ploeg uit Londen. Toch zit er voor Klaassen nog een positief randje aan het duel. De uitwedstrijd bij Chelsea was zijn 79e Europese wedstrijd in het shirt van Ajax, daarmee is hij de speler met de meest gespeelde Europese wedstrijden voor Ajax.

Klaassen maakte in 2011 zijn Europese debuut voor Ajax. In de slotfase van de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon (0-0) viel Klaassen in voor Lorenzo Ebicilio.