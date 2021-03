Geschreven door Jeroen Baaij 03 mrt 2021 om 23:03

Toen Davy Klaassen het veld op kwam, wist de nummer 10 van Ajax dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden. Maar dat het zou eenvoudig was had Klaassen toch niet verwacht. Toch vond de middenvelder dat als Ajax in vorm is en goed speelt, het er wellicht voor de buitenwereld makkelijk uit ziet. “Echter dan moet je het als ploeg altijd wel laten zien”; vertelde Klaassen. Klaassen vond dat Ajax het zich gemakkelijk moet maken door goed spel op de (hele slechte) grasmat te leggen.

Die grasmat was er ook debet aan, dat Klaassen voortijdig naar de kant moest gaan. Klaassen gaf voor de camera van ESPN wel aan, dat hij verwacht dat het meevalt. Ook gelet op het komende drukke programma is Klaassen inmiddels een onmisbare factor. Klaassen was de eerste doelpuntenmaker op deze avond. En deze goal was direct ook een historische voor Klaassen. Al besefte Klaassen dat na afloop nog niet echt. Maar de goal tegen Heerenveen was toch echt pas zijn allereerste bekerdoelpunt in het shirt van Ajax.

Op de vraag of Klaassen zich goed voelt achter Haller gaf hij aan dat het in de eerste wedstrijden een beetje zoeken waren. Maar sinds een aantal weken geniet hij echt. De wisselwerking met de Franse spits vindt Klaassen erg lekker gaan.