Davy Klaassen blijft voorzichtig: "Dat heeft niet zo veel zin"

Met nog zeven wedstrijden te gaan en een gat van negen punten staat Ajax er uitstekend voor, maar volgens Klaassen is PSV nog niet weg. "Nee, dit was nog niet de definitieve nekslag voor PSV, maar wél een belangrijke overwinning", reageert hij in gesprek met de Telegraaf. "Ik wist dat deze vraag zou komen. We begrijpen allemaal dat dit een goede zege is, maar we zijn op dit punt gekomen door te doen wat we deden. Ergens over praten heeft niet zo veel zin."

De supporters van Ajax durfden al wel een voorschot te doen op de landstitel. Tijdens de wedstrijd klonk er al 'We worden kampioen, we worden kampioen’ uit het uitvak in het Philips Stadion. "Natuurlijk is het mooi als zij zo blij zijn. En begrijp me niet verkeerd: dat zijn wij ook als we bij PSV winnen", verzekert Klaassen.