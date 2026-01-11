Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Davy Klaassen blikt terug: "Je mag het niet weggeven, klaar"

Tom
bron: Voetbal International
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ajax stond afgelopen seizoen met negen punten los, maar verspeelde alsnog het kampioenschap. In gesprek met Voetbal International blikt Davy Klaassen terug. 

Eind maart imponeerde de ploeg met een zege op PSV. "Ja, dat was één van de wedstrijden waar we gewoon echt goed speelden", stelt Klaassen. "Het werd nog weleens afgedaan als verdedigend, maar daar ben ik het echt niet mee eens. Want elke ploeg zakt tegenwoordig af en toe in een laag blok. Kijk naar alle topclubs, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, die staan ook gewoon af en toe op de middellijn."

"Alle ploegen pressen hoog bij een doeltrap en alle ploegen zakken wat verder terug als erdoorheen gespeeld wordt, om vanuit daar weer omhoog te komen om druk te zetten", gaat hij verder. "Ja, wij deden dat met vijf achterin, maar dat zorgt er juist voor dat je sneller doorschuift, zodat je eigenlijk sneller weer druk kan zetten."

Ajax kwam negen punten los te staan, en het leek niet meer mis te kunnen gaan. "Tja, negen punten is wel een hoop", stelt de middenvelder. "Daarna ging het steeds moeizamer. Wedstrijden tegen NAC en Willem II kwamen we nog door. Utrecht-uit, daar kan je een keer verliezen. En Sparta-thuis was een heel gekke wedstrijd, waarin we heel veel kansen misten. Maar NEC-thuis… Je mag het gewoon niet weggeven, klaar.’

