Davy Klaassen blikt terug: "Voelde meteen dat het iets scherps was"

Zondagmiddag staat De Klassieker weer op het programma. Het duel tussen Ajax en Feyenoord is altijd beladen en Davy Klaassen kan zich de editie van 5 april 2023 nog goed herinneren.

"De aansteker. Ja, triest eigenlijk", vertelt Klaassen in het Algemeen Dagblad. "Ik ging naar Dusan Tadic en Orkun Kökçü om ze rustig te houden. Ineens kreeg ik een ding op mijn hoofd. Ik voelde meteen dat het iets scherps was. Daarna werd ik vooral boos. Het was een mix van pijn, woede en uiteindelijk: wat moeten we hier nou weer mee?"

"Ik dacht eerst aan een steentje of zo", vervolgt hij. "We gingen naar binnen. Daar kon ik even zitten. Maar eenmaal buiten had ik nog last van mijn hoofd. Dat felle licht in mijn ogen. Ik moest weer naar binnen. Daar kwam directeur Dennis te Kloese meteen naar me toe met excuses. Arne Slot deed dat ook. Sipke Hulshoff (toen assistent-trainer van Feyenoord red.), die ik kende van Oranje, stuurde ook een berichtje. Ik houd van rivaliteit, maar dit was wel een stap die ik niet eerder had gezien."

"Grimmig is het ook vaak als we met de bus arriveren. Dan kijk je naar buiten en zie je een hele menigte. Het heeft wel iets, dat opwachten. Dat hoort ook bij de rivaliteit, vind ik. Maar met kinderen daar gaan staan wachten en schelden, dat zou ik dus nooit doen. Zoveel haat heb ik bij Werder Bremen, Everton en Internazionale niet gezien", aldus de Ajacied.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
