SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Davy Klaassen duidelijk: "Dan mag je niet zo in de problemen komen"

Amber
bron: ESPN
Davy Klaassen in actie tegen Telstar
Davy Klaassen in actie tegen Telstar Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen was na afloop kritisch op het optreden van Ajax in de slotfase tegen Telstar. De Amsterdammers leken bij een 0-3 voorsprong en een man meer op rozen te zitten, maar maakten het zichzelf onnodig lastig. Toch overheerst bij de middenvelder ook opluchting over de uiteindelijke zege.

Na de rode kaart voor Cedric Hatenboer kantelde het duel opvallend genoeg. Ajax verloor de grip op de wedstrijd en zag Telstar nog terugkomen tot 2-3. Voor de camera van ESPN analyseerde Klaassen het duel. "Ik denk dat dit een wedstrijd met twee gezichten was", stelde de aanvoerder.

"In de eerste 55 tot 60 minuten speelden we gewoon prima. We hadden de controle en kansen op de 0-3 en 0-4, als we het beter uitspeelden. We gaven ook bijna niks weg. Maar wat er daarna gebeurt: dat kan niet", was hij glashelder. Volgens Klaassen ging in de slotfase vrijwel alles mis. "We staan met 0-3 voor tegen tien man van Telstar... Dan mag je niet zo in de problemen komen. Welk gevoel ik heb? Ik ben ontevreden. Gelukkig hebben we wel de drie punten."

De suggestie dat Ajax daarmee de stabiliteit van voor de winterstop kwijt is, wil Klaassen nuanceren. "Die vastigheid is niet ineens weg, maar de laatste dertig minuten waren gewoon niet goed. Daar moeten we heel goed naar kijken."

