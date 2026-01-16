Kick-off
Verweij onthult aankomende Ajax-transfer: "Zo goed als zeker"
Davy Klaassen duikt de studio in met voormalige Ajax-helden

Cherine
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen dook samen met oud-spelers Ronald de Boer, Aron Winter en Richard Witschge én vijftig seizoenkaarthouders de studio in om een nieuwe versie van het nummer Dit Is Mijn Club op te nemen. Dat maakte de club bekend via de eigen kanalen.

De aankondiging komt op een ongelukkig moment: Ajax ging woensdagavond met 6-0 onderuit tegen AZ in de beker. Het nieuwe nummer is zaterdagmiddag te horen voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles. Normaal klinkt het cultlied pas na afloop van een thuiswedstrijd in het stadion.

Naast het nummer ontvangen alle bezoekers in de Johan Cruijff ArenA een exclusieve Ajax-sjaal van hoofdsponsor Ziggo. De spelers lopen ook eenmalig het veld op met een speciaal shirt met de tekst: “mijn club, ons alles”.

Ajax en Go Ahead Eagles trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af. Voorafgaand aan het duel tussen de nummer drie en de nummer twaalf van de Eredivisie is een speciaal voorprogramma georganiseerd in het kader van de sponsorcampagne.

Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen

Ajax-speler: "Ik ben er zeker van dat de club van mij af wilt"

0
Melvin Boel

Melvin Boel mysterieus richting Ajax: "Dat zullen we zien"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
