Davy Klaassen duikt de studio in met voormalige Ajax-helden

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen dook samen met oud-spelers Ronald de Boer, Aron Winter en Richard Witschge én vijftig seizoenkaarthouders de studio in om een nieuwe versie van het nummer Dit Is Mijn Club op te nemen. Dat maakte de club bekend via de eigen kanalen.

De aankondiging komt op een ongelukkig moment: Ajax ging woensdagavond met 6-0 onderuit tegen AZ in de beker. Het nieuwe nummer is zaterdagmiddag te horen voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles. Normaal klinkt het cultlied pas na afloop van een thuiswedstrijd in het stadion.

Naast het nummer ontvangen alle bezoekers in de Johan Cruijff ArenA een exclusieve Ajax-sjaal van hoofdsponsor Ziggo. De spelers lopen ook eenmalig het veld op met een speciaal shirt met de tekst: “mijn club, ons alles”.

Ajax en Go Ahead Eagles trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af. Voorafgaand aan het duel tussen de nummer drie en de nummer twaalf van de Eredivisie is een speciaal voorprogramma georganiseerd in het kader van de sponsorcampagne.