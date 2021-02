Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 feb 2021 om 12:02

Davy Klaassen is blij met de overwinning op Lille van donderdagavond, maar zegt dat het zeker nog niet gespeeld is. Ajax won met 1-2 in Frankrijk, en de return is volgende week in de Johan Cruijff ArenA.

Na een ongelukkige achterstand kwam Ajax uit een penalty op 1-1: ‘De penalty was wat makkelijk, maar er was wel contact. Ik vind het een terechte strafschop, zeker omdat de scheidsrechter de hele wedstrijd al voor elk contact zijn fluit erbij pakte’, aldus Davy Klaassen tegenover ESPN.

Klaassen zegt dat er volgende week weer 100% focus moet zijn om door te gaan naar de laatste 16: ‘We moeten niet denken dat we er al zijn. Het is een goede uitslag, en we hebben zeker een stap gezet, maar het is nog niet gespeeld. Ik denk dat het een lastige pot wordt volgende week. Lille moet meer komen, dit betekent wel dat er ook meer ruimte is voor ons.’