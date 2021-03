Geschreven door Kevin Ligtvoet 11 mrt 2021 om 21:03

Davy Klaassen is tevreden over het spel en het resultaat tegen Young Boys donderdagavond. De Amsterdammers wisten met 3-0 te winnen in eigen huis, en de middenvelder maakte opnieuw de openingstreffer. Dusan Tadic en Brian Brobbey kregen de bal daarna nog in het net.

Het was al de zevende keer dat Davy Klaassen de 1-0 maakte dit seizoen bij Ajax: “Dat is toch lekker? Ik heb een goede klik met Dusan, we weten elkaar makkelijk te vinden. Het was een lekkere combinatie”, aldus de middenvelder tegenover RTL7 na het duel met Young Boys.

Ajax kende geen problemen met de Zwitserse koploper, en wint uiteindelijk met 3-0: “Ze zijn er totaal niet aan te pas gekomen. Dat heeft ook met ons te maken, niet alleen met hen. We hebben echt heel goed gespeeld. Het is nog niet kat in het bakkie, maar we zijn wel op de goede weg.”

De eerste goal liet wel nog 60 minuten op zich wachten: “Het liep wel, maar de laatste pass viel niet goed. We wilden te veel en te snel. Als we die laatste pass goed gaven, stonden we met de rust al met een paar doelpunten voor, maar we mogen niet klagen.”