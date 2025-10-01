Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Davy Klaassen krijgt een 2: "Toen was hij zo kaal als een knie"

Niek
Davy Klaassen loopt warm
Davy Klaassen loopt warm Foto: © Pro Shots

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille en de Franse pers toont zich uiterst kritisch over de prestaties van de club uit Amsterdam. Zo zag L'Equipe dat de ploeg van trainer Roberto De Zerbi al snel op voorsprong kwam via Igor Paixåo. 

"Om het vuur in Stade Vélodrome aan te wakkeren, verwachtte Roberto De Zerbi een daverende start van zijn spelers. De Italiaanse coach werd niet teleurgesteld. De onschuldige en rommelige spelers van John Heitinga werden verstikt door de druk van Marseille en bestraft voor hun eigen fouten."

La Provence was ook onder de indruk. "Onder leiding van Paixão, die werd gesterkt door het weerzien met een tegenstander die hij in zijn tijd bij Feyenoord al zo vaak met plezier heeft getreiterd. Wie naar Ajax keek, zag een enorme zwakte. Met Kasper Dolberg en Wout Weghorst ontbraken twee belangrijke spitsen. Maar niemand maalt daar om op deze dinsdagavond", benadrukken de Fransen. 

Doelman Jaros krijgt een 1 als rapportcijfer van So Foot. "Sinds het einde van Jean-Claude Gaudins (burgemeester tussen 1995 en 2020, red.) werd niemand in Marseille zo gemakkelijk verslagen op rechts", valt te lezen. Davy Klaassen wordt met een 2 beoordeeld. "De laatste keer dat we Ajax in de Champions League zagen, was Klaassen zo kaal als een knie. Ook daardoor was hij vanavond onherkenbaar."

John Heitinga ziet het somber in

Heitinga op de schopstoel bij Ajax? "Liever vandaag dan morgen"

Igor Paixão scoort tegen Ajax

Paixão over scoren tegen 'oude vriend' Ajax: "Komt vaak wel goed"

Het laatste Ajax Nieuws
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

