Davy Klaassen krijgt een 2: "Toen was hij zo kaal als een knie"

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille en de Franse pers toont zich uiterst kritisch over de prestaties van de club uit Amsterdam. Zo zag L'Equipe dat de ploeg van trainer Roberto De Zerbi al snel op voorsprong kwam via Igor Paixåo.

"Om het vuur in Stade Vélodrome aan te wakkeren, verwachtte Roberto De Zerbi een daverende start van zijn spelers. De Italiaanse coach werd niet teleurgesteld. De onschuldige en rommelige spelers van John Heitinga werden verstikt door de druk van Marseille en bestraft voor hun eigen fouten."

La Provence was ook onder de indruk. "Onder leiding van Paixão, die werd gesterkt door het weerzien met een tegenstander die hij in zijn tijd bij Feyenoord al zo vaak met plezier heeft getreiterd. Wie naar Ajax keek, zag een enorme zwakte. Met Kasper Dolberg en Wout Weghorst ontbraken twee belangrijke spitsen. Maar niemand maalt daar om op deze dinsdagavond", benadrukken de Fransen.

Doelman Jaros krijgt een 1 als rapportcijfer van So Foot. "Sinds het einde van Jean-Claude Gaudins (burgemeester tussen 1995 en 2020, red.) werd niemand in Marseille zo gemakkelijk verslagen op rechts", valt te lezen. Davy Klaassen wordt met een 2 beoordeeld. "De laatste keer dat we Ajax in de Champions League zagen, was Klaassen zo kaal als een knie. Ook daardoor was hij vanavond onherkenbaar."