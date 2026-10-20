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Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

Niek

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen, maar Marcos Leonardo wist opnieuw niet te scoren namens de club uit Amsterdam. Wim Kieft en Khalid Boulahrouz snappen niet dat Davy Klaassen de strafschop nam na een overtreding op de Braziliaanse centrumspits. 

"Ik had hem die strafschop gegeven. Dan kan het zomaar zijn dat de ketchupflestheorie begint te werken", liet Kieft maandagavond weten bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. Khalid Boulahrouz was het met hem eens. "Als je het hebt over elkaar wat gunnen… help hem over het dode punt heen. Je bent aanvoerder. Een beetje gevoel… je weet hoe moeilijk hij het heeft. Geef hem die penalty", adviseert Boulahrouz. 

Rafael van der Vaart toonde wel begrip voor het besluit van de aanvoerder bij Ajax. "Klaassen stond als eerste op de lijst", reageert hij. "Ik had hem ook zelf genomen, dan ga je als aanvoerder niet denken aan een spits die het moeilijk heeft. Maar ja, ik was dan ook een van de slechtste aanvoerders ooit. Ik vond het helemaal niks, met die band. Moest je in zo'n rondje staan. Na twee wedstrijden was je door je teksten heen." 

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