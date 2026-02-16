Davy Klaassen krijgt steun: "Hij is de stille kracht van dit Ajax"

Kenneth Perez neemt het op voor Davy Klaassen. De analist vindt dat de 32-jarige middenvelder een cruciale rol vervult in het spel zonder bal en de omschakeling van Ajax. Ook Karim El Ahmadi ziet duidelijke vooruitgang bij de Amsterdammers op dat vlak.

Ajax versloeg zaterdag Fortuna Sittard overtuigend met 4-1. "Het is vooral in de eerste helft, ze moeten het misschien negentig minuten gaan doen, maar je ziet Ajax wel heel gegroepeerd spelen. Sinds Fred Grim is gekomen, is dat veel beter geworden", zegt El Ahmadi in Dit was het Weekend. "In de eerste helft vond ik Steur best wel slordig. Hij had wat momenten van balverlies, maar je ziet wel elke keer een reactie van de hele groep."

Volgens El Ahmadi sprong met name Jorthy Mokio er voor rust positief uit. "Waar Mokio vaak nog uit positie staat, vond ik dat hij nu altijd goed in positie stond om de tweede bal op te pakken. Hij pakt de bal af en houdt het simpel. Dat is wat er wordt gevraagd van een nummer zes. Bij balverlies zag je tien man direct reageren. Fortuna kwam in de eerste helft niet verder dan één of twee passes."

Perez ziet in dat collectieve drukzetten een belangrijke rol voor Klaassen. "Klaassen wordt steeds na zestig minuten gewisseld, maar hij is heel belangrijk in de gegenpressie bij balverlies. Hij gaat er vol op. Ik denk dat hij wel echt de stille kracht is van dit Ajax. Hij valt niet echt op door heel fijne passes, maar hij is gewoon aanwezig. Hij jut de boel op en gaat als eerste op de bal af bij balverlies. In de wedstrijden dat het niet loopt, is hij als geroutineerde speler ook verantwoordelijk, maar je kan het niet alleen."