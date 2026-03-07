Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Davy Klaassen kritisch: "We schieten tekort op heel veel punten"

Amber
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Ajax ging zaterdag met 3-1 onderuit op bezoek bij FC Groningen. Na afloop was Davy Klaassen kritisch op het optreden van de Amsterdammers, vooral over het spel na rust. De middenvelder nam zelf nog de gelijkmaker voor zijn rekening, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg om punten mee te nemen uit Groningen.

Voor de camera van ESPN gaf Klaassen een duidelijke analyse van de wedstrijd. "Het was niet goed genoeg", luidde zijn conclusie. "Vanaf minuut tien tot de rust hadden wij de controle en toen creëren we wat kansen, maar dat is te weinig." Ajax leek in die fase de wedstrijd in handen te hebben, maar wist het overwicht niet om te zetten in een grotere voorsprong.

Na rust kantelde het duel volledig. Volgens Klaassen kwam dat mede doordat Groningen het spel aanpaste. "Je gaat niet zomaar even een wedstrijd zo uitspelen. Het is dan nog gewoon een hele helft en zij gaan dan iets directer spelen met een iets sterkere spits erop (Oskar Zawada, red.). De tweede helft is gewoon niet goed genoeg."

De routinier zag dat Ajax in meerdere opzichten tekortschiet. "We schieten tekort op heel veel punten. We hebben te weinig dominantie. In de eerste helft hebben we dat wel en dan creëer je kansen. Ze komen dan eigenlijk weinig echt in de buurt van onze goal. De tweede helft heb je dat niet en dan is het niet goed genoeg." Toch blijft Klaassen geloven dat er meer in de ploeg zit: "Er zit wel meer in, maar dat moet je wel elk weekend weer laten zien."

Gerelateerd:
Sean Steur baalt

Sean Steur wordt keihard aangepakt: "Dat vind ik werkelijk gênant"

0
Wout Weghorst baalt

Ajax komt zwak voor de dag en verliest op bezoek bij FC Groningen

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties