Davy Klaassen kritisch: "We schieten tekort op heel veel punten"

Ajax ging zaterdag met 3-1 onderuit op bezoek bij FC Groningen. Na afloop was Davy Klaassen kritisch op het optreden van de Amsterdammers, vooral over het spel na rust. De middenvelder nam zelf nog de gelijkmaker voor zijn rekening, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg om punten mee te nemen uit Groningen.

Voor de camera van ESPN gaf Klaassen een duidelijke analyse van de wedstrijd. "Het was niet goed genoeg", luidde zijn conclusie. "Vanaf minuut tien tot de rust hadden wij de controle en toen creëren we wat kansen, maar dat is te weinig." Ajax leek in die fase de wedstrijd in handen te hebben, maar wist het overwicht niet om te zetten in een grotere voorsprong.

Na rust kantelde het duel volledig. Volgens Klaassen kwam dat mede doordat Groningen het spel aanpaste. "Je gaat niet zomaar even een wedstrijd zo uitspelen. Het is dan nog gewoon een hele helft en zij gaan dan iets directer spelen met een iets sterkere spits erop (Oskar Zawada, red.). De tweede helft is gewoon niet goed genoeg."

De routinier zag dat Ajax in meerdere opzichten tekortschiet. "We schieten tekort op heel veel punten. We hebben te weinig dominantie. In de eerste helft hebben we dat wel en dan creëer je kansen. Ze komen dan eigenlijk weinig echt in de buurt van onze goal. De tweede helft heb je dat niet en dan is het niet goed genoeg." Toch blijft Klaassen geloven dat er meer in de ploeg zit: "Er zit wel meer in, maar dat moet je wel elk weekend weer laten zien."