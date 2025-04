Davy Klaassen laakt arbitrage: "Ik weet het echt niet meer..."

"Als je de hele wedstrijd ziet heb ik nooit het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. Ik denk dat het een verdiende overwinning was, alleen die kwam een beetje te laat", zo begon Klaassen bij ESPN. Veel uitgespeelde kansen kregen de Amsterdammers niet, maar de middenvelder had dus wel dat gevoel. "We kwamen veel in hun box, maar de echte laatste pass ontbrak om goede kansen te krijgen."

Tijdens het duel waren er twee momenten tussen Klaassen en Amine Lachkar in de zestienmeter van Willem II. Tot twee keer toe had Ajax een strafschop kunnen, en volgens Klaassen zelfs moeten krijgen. "Die jongen schopt vol tegen mijn been en voet. Dat is voor mij een hele duidelijke. De tweede? Ja ook, maar wat moet ik zeggen. Dan moet je echt bij de mannen in het zwart zijn. Ik kan er niet over uit, we zien het elke week weer. Wat moet ik nog zeggen, ik weet het echt niet meer…"