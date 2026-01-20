Laatste nieuws
Ajax wedstrijden

Davy Klaassen lacht na zege: "Misschien kijk ik door een Ajax-bril"

Stefan
Davy Klaassen tegen Villarreal
Davy Klaassen tegen Villarreal Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen was na afloop van het duel tussen Villarreal en Ajax natuurlijk dik tevreden. De Amsterdammers boekten een belangrijke 1-2 overwinning op de Spaanse tegenstander.

"Ik vond van wel. Ik denk dat we best aardig speelden, maar dat we af en toe in de laatste fase de verkeerde keuze maakten, waardoor we geen 100% kansen kregen", begon Klaassen voor de camera van Ziggo Sport. "Misschien kijk ik door een Ajax-bril, maar een verdiende overwinning. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is gewoon een lekker gevoel."

Door de overwinning heeft Ajax nog altijd kans op de tussenronde van de Champions League. "Ik was goed in wiskunde, maar niet zo goed dat ik de kansen in mijn hoofd heb", lacht hij. "Er is altijd een kans en het enige wat wij moeten doen is twee keer winnen. We hebben nu een keer gewonnen en volgende week zien we het wel. Een overwinning is altijd goed."

"We hebben het in heel veel wedstrijden niet verdiend. Als we het in de andere wedstrijden ook zo hadden gedaan, hadden we meer kans gehad, maar dat is niet zo. Het is zaak om deze lijn door te trekken en de goede dingen mee te nemen", aldus Klaassen.

Ajax wedstrijden Champions League Davy Klaassen Het laatste Ajax Nieuws
