Davy Klaassen looft Ajacied: "Dan zie je pas hoe goed hij is"

Sinds de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur van Ajax heeft de Amsterdamse selectie een heuse metamorfose ondergaan. De nodige nieuwelingen vonden hun weg naar de Johan Cruijff Arena en Davy Klaassen is het meest onder de indruk van Marc ter Stegen.

"Normaal gesproken kijk je niet zo snel naar een keeper, maar als je hem in het echt ziet, merk je pas hoe goed hij is", vertelt Klaassen in gesprek met ESPN. "Hoeveel ballen hij pakt en hoe makkelijk hij dat laat lijken… Afgelopen zondag zag je het ook: hij pakt gewoon punten."

En dat is precies wat dit Ajax nodig heeft om de volgende stap te zetten. De club wil weer kampioen worden en staat momenteel drie punten achter koploper Feyenoord. "Je gaat geen 34 wedstrijden goed kunnen spelen of altijd kunnen domineren", legt de middenvelder van de Amsterdammers uit. "Het is belangrijk dat je ook wint als je niet geweldig speelt."