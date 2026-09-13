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Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"

Max
bron: ESPN
Thilo Kehrer en Davy Klaassen
Thilo Kehrer en Davy Klaassen Foto: © MTB-Photo

Davy Klaassen was zaterdag weer trefzeker voor Ajax. De doelpuntenmaker kan op complimenten rekenen van Nordin Boukhari. 

Klaassen begon op de bank, maar was als invaller goed voor de 1-3 tegen Fortuna Sittard. "Als je kijkt waar hij begint met de loopactie, die bal gaat ook over hem heen... dat is voor mij echt een type goudzoeker", reageert Boukhari in De Eretribune van ESPN.

Volgens de analist wijst het op intelligentie van Klaassen. "Hij weet dat die bal over hem heen gaat, en moet je kijken waar hij dan naar toeloopt. Kehrer doet dit fantastisch, maar het gaat mij om het positie kiezen. Dat is voor mij voetbalintelligentie. Hij staat áltijd daar waar de bal gaat vallen. Hij is altijd onderweg."

Klaassen heeft nu 115 doelpunten voor de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam staan. 

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