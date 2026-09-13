Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"

Klaassen begon op de bank, maar was als invaller goed voor de 1-3 tegen Fortuna Sittard. "Als je kijkt waar hij begint met de loopactie, die bal gaat ook over hem heen... dat is voor mij echt een type goudzoeker", reageert Boukhari in De Eretribune van ESPN.

Volgens de analist wijst het op intelligentie van Klaassen. "Hij weet dat die bal over hem heen gaat, en moet je kijken waar hij dan naar toeloopt. Kehrer doet dit fantastisch, maar het gaat mij om het positie kiezen. Dat is voor mij voetbalintelligentie. Hij staat áltijd daar waar de bal gaat vallen. Hij is altijd onderweg."