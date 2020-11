Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 12:11

Na het weekend gaat de interlandperiode weer van start. De selecties worden bekend gemaakt en dinsdag kunnen opgeroepen spelers zich melden in Zeist. Frank de Boer, die nu voor de tweede keer een selectie heeft samengesteld, gaf al eerder aan dat hij verschillende spelers wilde zien.

Klaassen mag zich na 3 jaar weer melden op Zeist. Frank de Boer en Klaassen hebben en een Amsterdams verleden en weten wat zij aan elkaar hebben. De bondscoach liet de inmiddels 27-jarige middenvelder op 19-jarige leeftijd debuteren in de Champions League en in de Eredivisie in Nijmegen, waar Klaassen 3 keer scoorde. Klaassen is een lange tijd weggeweest, maar heeft al 16 interlands achter zijn naam.

Tijdens zijn periode bij Werder Bremen was er veel gedoe waarom de inmiddels weer Ajacied niet bij Nederlands elftal zat. Kevin Strootman hield de plek van Klaassen altijd bezet en daar hield Ronald Koeman aan vast. De Boer heeft dat nu dan ook veranderd. Strootman moest plaats al een tijdje terug plaats maken en bij zijn club en nu ook bij het nationale team voor Klaassen.

Klaassen had een beetje heimwee en kwam terug naar Ajax voor de grote wedstrijden en met in zijn achterhoofd het Nederlandse elftal. Eerder kreeg de middenvelder in een interview een vraag: kampioen met Ajax of EK met Nederlandse elftal? De middenvelder koos voor het kampioenschap met argumentering “Als wij kampioen zijn, betekent dat we het goed hebben gedaan en kom ik eerder in aanmerking voor Nederlandse elftal.” Zonder het kampioenschap is Klaassen al in aanmerking gekomen en kan de middenvelder beginnen aan zijn tweede periode bij het nationale team. Naast Klaassen vertegenwoordigt Ajax de selectie ook met Daley Blind en Quincy Promes.